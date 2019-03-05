Фернандеш не попал в заявку «Локомотива» на матч Кубка России с «Рубином»

Московский «Локомотив» огласил заявку на ответный матч 1/4 финала Кубка России с казанским «Рубином». В список, состоящий из 23 футболистов, не попал полузащитник Мануэл Фернандеш, чей контракт с «Локомотивом» истекает летом 2019 года.



«Локомотив»: Гилерме, Коченков, Медведев, Кверквелия, Идову, Хёведес, Чорлука, Михалик, Лысов, Лапшов, Денисов, Крыховяк, Игнатьев, Фарфан, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Кварацхелия, Рыбчинский, Тугарев, Смолов, Эдер, Жемалетдинов.



Ответный матч 1/4 финала Кубка России «Рубин» — «Локомотив» состоится завтра, 6 марта, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Напомним, первый матч завершился со счётом 1:0 в пользу подопечных Юрия Сёмина.