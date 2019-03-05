Мещеряков: Нагорных обвиняли в махинациях с допинг-пробами? Доказательств нет

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о включении в состав органа московского клуба Юрия Нагорных, который ранее занимал пост заместителя министра спорта России. Напомним, Нагорных покинул пост в связи с допинговым скандалом на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.



«Мы всегда приглашаем профессиональных людей, которые могут повысить уровень экспертности совета директоров. Обвинения в манипуляциях с допинг-пробами? Кто-нибудь что-нибудь доказал? А ещё мы отравили Скрипалей, ведём войну на Украине и делаем много других вещей, по словам людей из других стран. Вы во всё это верите без доказательств?



Вся история с Олимпиадой в Сочи показывает, что там ничего не происходило. Просто есть люди, которые говорят что-то, преследуя собственные интересы. Никаких доказательств. Наоборот, в судебных инстанциях все якобы доказательства рассыпались. Что касается отстранения Нагорных от участия в Олимпиадах, тогда много кого отстранили, многих наших спортсменов просто бездоказательно «убили». После этого они не являются великими спортсменами? Смотрите, что происходит и следите за фактами», — приводит слова Мещерякова «Спорт-экспресс».

Избран новый состав совета директоров «Локомотива»