Футболисты «Локомотива» прилетели в Казань на матч Кубка России с «Рубином»

Футболисты и тренеры московского «Локомотива» прилетели в Казань на ответный четвертьфинальный матч Олимп Кубок России с «Рубином», сообщает официальный сайт клуба.

Матч «Рубин» — «Локомотив» состоится завтра, 6 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом матче «Локомотив» обыграл «Рубин» на своём поле со счётом 1:0. Единственный гол забил Ведран Чорлука.

Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). По количеству выигранных трофеев «железнодорожники» делят первое-второе место с ЦСКА. «Рубин» выигрывал Кубок России один раз — в 2012 году.