«Реал» — «Аякс»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и амстердамского «Аякса» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня, 5 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Регилон, Винисиус.



«Аякс»: Онана, Тальяфико, Блинд, де Лигт, Мазрауи, де Йонг, ван де Бек, Зиеш, Нерес, Шоне, Тадич.

В первом матче, который состоялся 13 февраля на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, «Реал» выиграл у «Аякса» со счётом 2:1.



На групповом этапе «Аяксу» противостояли «Бавария», «Бенфика» и АЕК. Амстердамская команда финишировала на втором месте, уступив мюнхенцам. «Реал» занял первое место в квартете с «Ромой», «Викторией Пльзень» и ЦСКА.