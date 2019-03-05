Тухель: «ПСЖ» примет решение по Кавани перед матчем с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» рассказал о состоянии форварда Эдинсона Кавани. Напомним, Кавани получил повреждение в домашней игре 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0). Форвард доиграл первый тайм, но после перерыва вместо него на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе.

«Нужно забыть результат первого матча. Наши принципы игры в футбол должны остаться неизменными. Нужно всегда стремиться к большему и пытаться прогрессировать. Необходимо действовать в высоком темпе и контролировать ход матча, сделать так, чтобы игра шла на чужой половине поля. Надо как можно быстрее найти оружие против контратак соперника. У них очень быстрые и физически мощные нападающие.



Сульшер неоднократно демонстрировал, как он важен для команды. За полчаса, за 10 минут, за любой отрезок времени он всегда показывал дух, который, в моем понимании, и характеризует „МЮ“. Его команда готова абсолютно на все. И у „МЮ“ отличная статистика под руководством Сульшера.



Килиан Мбаппе — один из лучших нападающих в мире. И он может стать лучшим. Участие Кавани по-прежнему под вопросом. Решение по нему примем перед завтрашней игрой», — приводит слова Тухеля официального сайта УЕФА.