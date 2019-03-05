Семак: не все наши игроки выдерживают испытание славой и деньгами

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал отличия российского футбола от зарубежного.

«Что касается профессионального футбола, здесь мы пока не слишком конкурентоспособны с ведущими лигами Европы. Отчасти, на мой взгляд, лимит на легионеров немного расслабляет игроков. Не все выдерживают испытание славой и деньгами, к сожалению. Если посмотрим, например, на чемпионат Голландии, который сопоставим с нашим по уровню и зарплатам, то увидим, что каждый сезон десятки игроков уезжают оттуда в топ-чемпионаты. Играют на очень хорошем уровне, развиваются.



У нас с этим сложнее. Слишком велико давление результата. Лишь немногие команды способны зарабатывать и обеспечивать себя за счет стадионов, болельщиков, трансферов. Другие — бюджетные организации, которые понимаю: если вылетят, то денег им больше не дадут. Самое главное — не развивать, а удержаться. И это реалии. Без помощи государства футбол если не прекратится, то будет совсем на другом уровне. Тут нужно понять стратегию развития. Если мы хотим двигаться и быть конкурентоспособными на клубном уровне в Европе, значит, нужны сильные команды, нужно отменять лимит. Если хотим играть, как в других чемпионатах, своими футболистами, значит, нужно снижать уровень зарплат и играть доморощенными. Нужны стратегия и понимание, вот и всё», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.