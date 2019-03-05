Ван Дейк: победа в АПЛ впишет твоё имя в историю и сделает легендой

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что хотел бы выиграть английскую Премьер-лигу.



«Хочу сосредоточиться на достижении чего-то особенного, чего клуб не делал в течение 29 лет. Если при этом буду участвовать в состязании за индивидуальную награду, это здорово. Это было бы огромной честью, но также я был бы горд, если бы кто-нибудь из моей команды выиграл награду за отличный сезон, как Салах в прошлом году.



Победа в АПЛ заставляет ещё больше гордиться собой и командой. Это признак тяжелой работы, которую проделал в сезоне. Это мотивирует. Победа в чемпионате Англии навсегда впишет твоё имя в историю и сделает легендой. Именно поэтому я играю в футбол», — приводит слова ван Дейка FourFourTwo.