Источник: Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем Серии А с «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хотел уйти в отставку перед матчем 26-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (2:1). Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По данным источника, председатель совета директоров клуба Андреа Аньелли специально отменил деловую встречу, вернулся в Турин и убедил Аллегри продолжить работу. Наставник согласился остаться в клубе, но договорился с Аньелли обсудить своё будущее после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Напомним, после 26 туров «Ювентус» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

Матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Атлетико» состоится 12 марта. В первой встрече испанский клуб выиграл со счётом 2:0.