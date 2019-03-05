Семак: пример тренера — Гвардиола. Не знаю скандалов с его участием

Наставник санкт-петербурского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что назвал бы примером из современных тренеров Хосепа Гвардиолу из «Манчестер Сити».

«Из современных тренеров назвал бы примером Пепа Гвардиолу. Не знаю никаких скандалов с его участием. Он очень достойно себя ведёт, добивается результатов, является самим собой. Я работал и с такими тренерами, которые считали, что конфликт необходим в коллективе. Каждый выбирает свою дорогу. Кому-то совершенно неважно, что делают футболисты, лишь бы добивались результата.

Матчи против бывших команд в качестве тренера? У меня таких игр было уже достаточно. Просто каждый должен выполнять свою работу профессионально. Всегда каждый хочет выигрывать, вне зависимости от того с кем играешь. Ничего личного", — приводит слова Семака официальный сайт клуба.