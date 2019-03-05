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«Монпелье» обыграл «Бордо» в Лиге 1

«Монпелье» обыграл «Бордо» в Лиге 1
Футбол / Франция

В матче 27-го тура чемпионата Франции «Монпелье» обыграл «Бордо» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик». Обслуживал матч арбитр Жером Бризар.

Счёт был открыт на 20-й минуте — отличился Поль Лан, ему ассистировал Анди Делорт. На 35-й минуте равновесие восстановил Тома Башич с передачи Николя де Превиля. В начале второго тайма победный гол забил Даниэль Конгре. Голевая передача на счету Николя Коцца.

Благодаря победе «Монпелье», набрав 41 очко, вышел на седьмое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Бордо» (32) остался на 13-м месте.

В следующем туре «Монпелье» на своём поле сыграет с «Анже». Встреча состоится 10 марта. «Бордо» предстоит выездная игра с «Монако», которая пройдёт 9 марта.

Франция - Лига 1. 27-й тур
05 марта 2019, вторник. 21:00 МСК
Бордо
Бордо
1 : 2
Монпелье
Монпелье
0:1 – Лан – 20, 1:1 – Башич – 35, 1:2 – Конгре – 51
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