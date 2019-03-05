Семак: согласен с лозунгом «Люби „Зенит“ больше побед»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что ощущает влияние поддержки болельщиков на игру команды.

«Болельщики оказывают сильное влияние. Когда команда выходит на полный стадион, это вызывает бурю эмоций, необходимо показать всё, на что способен. И я согласен с лозунгом «Люби „Зенит“ больше побед». Успех — понятие временное. А вот быть всегда с командой — это ценно.



Как реагирует команда на критику в соцсетях после поражений? Все относятся с пониманием. Очень часто сегодня о команде говорят одно, завтра — другое. Кто-то из ребят читает эту критику, кто-то — нет», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, после 18 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. В Лиге Европы клуб вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Вильярреалом».