РФС запретил «Анжи» регистрировать новых игроков

Сегодня, 5 марта, в Доме футбола состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором был принят ряд решений, в том числе наложение на «Анжи» запрета на регистрацию новых футболистов, сообщает официальный сайт организации.



1. Прекратить производство по делу по заявлению футболиста-профессионала Гекдениза Карадениза в отношении ООО «ФК „Рубин“ г. Казань о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта „г“ пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.



2. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Нурисова И.И. в отношении ООО „ФК “Урожай» г. Краснодар о выплате задолженности по трудовому договору с учетом уточнения требований в полном объеме. Обязать ООО «ФК „Урожай“ г. Краснодар выплатить футболисту-профессионалу Нурисову И.И. задолженность по заработной плате за ноябрь-декабрь 2018 года. Обязать ООО „ФК “Урожай» г. Краснодар выплатить футболисту-профессионалу Нурисову И.И. часть компенсации за досрочное расторжение трудового договора. Обязать ООО «ФК „Урожай“ г. Краснодар выплатить футболисту-профессионалу Нурисову И.И. проценты за задержку выплаты задолженности. Применить к ООО ФК „Урожай“ г. Краснодар запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО „ФК “Урожай» г. Краснодар в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Нурисовым И.И., установленных настоящим решением.



3. Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Белорукова Д.А. в отношении ООО «ФК „Анжи“ г. Махачкала о признании существенным нарушения трудового договора, о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Признать нарушение в виде длительной и систематической невыплаты заработной платы, допущенной ООО „ФК “Анжи» г. Махачкала, существенным для целей расторжения трудового договора по иницитиве футболиста-профессионала Белорукова Д.А. по собственному желанию по уважительной причине. Обязать ООО «ФК „Анжи“ г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д.А. задолженность по заработной плате за период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года. Обязать ООО „ФК “Анжи» г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д.А. проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к ООО «ФК „Анжи“ г. Махачкала запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО „ФК “Анжи» г. Махачкала в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Белоруковым Д.А., установленных настоящим решением. В части требований футболиста-профессионала Белорукова Д.А. в отношении ООО «ФК „Анжи“ г. Махачкала о возмещении подтвержденных расходов на представителя оставить без рассмотрения. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Белорукова Д.А. к ООО „ФК “Анжи» г. Махачкала отказать.



4. Удовлетворить третье заявление тренера по футболу Скрипченко В.В. о применении санкций в отношении ООО «ФК „Анжи“ г. Махачкала за неисполнение решения Палаты от 24 августа 2018 года. В связи с неисполнением решения Палаты от 24 августа 2018 года применить к „ФК “Анжи» г. Махачкала санкцию в виде штрафа в соответствии с п. 4, 8 ст. 49 Регламента РФС по разрешению споров.