«Реал» после первого тайма проигрывает «Аяксу» со счётом 0:2

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» после первого тайма обыгрывает мадридский «Реал» со счётом 2:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживает матч немецкий арбитр Феликс Брих.

Счёт был открыт на 7-й минуте — отличился Хаким Зиеш, ему ассистировал Душан Тадич. Вскоре преимущество голландского клуба увеличил Давид Нерес. Голевая передача в этом эпизоде вновь на счету Тадича.

В первом тайме у «Реала» произошли две вынужденные замены: вместо Лукаса Васкеса и Винисиуса Жуниора на поле вышли Гарет Бэйл и Марко Асенсио.

Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Аякс» на выезде со счётом 2:1.