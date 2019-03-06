Тренер вратарей Кафанов попрощался с «Рубином»

5 марта перед вечерней тренировкой «Рубина» тренер вратарей Виталий Кафанов попрощался с командой, сообщает пресс-служба казанского клуба.



58-летний специалист поблагодарил игроков, тренерский штаб и руководство команды, а также пожелал «рубину» дальнейших успехов. Также Кафанов обнялся с игроками казанской команды, после чего футболисты несколько раз подбросили тренера в воздух в знак почёта.



Кафанов работал в «Рубине» с 2002 по 2013 год, а затем вернулся в клуб в 2018 году вместе с главным тренером Курбаном Бердыевым. В качестве тренера Кафанов с «Рубином» дважды становился чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2011/2012), а также дважды завоевал бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010).

Видео доступно на YouTube-канале «Рубина».