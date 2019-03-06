Месси поучаствовал в челлендже, почеканив бутсу, мячи для тенниса и гольфа

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял участие в челлендже, посвященному жонглированию.

Форвард успешно справился с жонглированием теннисного мяча, затем мяча для гольфа, а завершил соревнование чеканкой собственной бутсы. Видео опубликовал Youtube-канал Unisport.

31-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В 671 матчах за каталонский клуб аргентинец стал автором 585 забитых мячей, а также отметился 235 результативными передачами. В составе «Барселоны» Месси девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз стал обладателем Кубка Испании, восемь раз завоевал Суперкубок Испании, выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, а также трижды победил в клубном чемпионате мира. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.