«Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча команд состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отправивший мяч с передачи полузащитника Муссы Сиссоко в ворота дортмундской «Боруссии» на 48-й минуте. Примечательно, что во время матча не было получено ни одной жёлтой карточки.



Напомним, первая встреча команд в Лондоне завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.