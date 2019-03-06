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«Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча команд состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отправивший мяч с передачи полузащитника Муссы Сиссоко в ворота дортмундской «Боруссии» на 48-й минуте. Примечательно, что во время матча не было получено ни одной жёлтой карточки.

Напомним, первая встреча команд в Лондоне завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2019, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 – Кейн – 48
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