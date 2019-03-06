«Аякс» — второй клуб в истории ЛЧ после ЦСКА, разгромивший «Реал» в Мадриде

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Реал» со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч Феликс Брих.

Это поражение стало вторым крупным проигрышем «Реала» в еврокубковых матчах в истории. Первый случай, когда мадридская команда проигрывала с разницей более двух голов, был в матче заключительного тура группового этапа. Тогда «сливочные» уступили ЦСКА со счётом 0:3. Встреча состоялась 12 декабря 2018 года.

Напомним, первая встреча команд в Амстердаме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Таким образом, «Аякс» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мадридский «Реал» завершил выступление в турнире.