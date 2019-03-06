Почему «Реал» потерпел такой крах?

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Аякс». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась с разгромным счётом 4:1 в пользу голландского клуба.
Напомним, первая встреча команд в Амстердаме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Таким образом, «Аякс» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мадридский «Реал» завершил выступление в турнире.
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