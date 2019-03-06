Травма Жуниора, супергол Тадича и горе Куртуа. Яркие фото краха «Реала» в ЛЧ

5 марта в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Реал» со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч Феликс Брих.

Счёт уже на 7-й минуте открыл Хаким Зиеш с передачи Душана Тадича. Вскоре преимущество голландского клуба увеличил Давид Нерес, ему ассистировал всё тот же Тадич.

В середине второго тайма Тадич после паса Донни ван де Бека довёл счёт до разгромного. Через несколько минут Марко Асенсио замкнул прострел Серхио Регилона, сократив разрыв в счёте. Однако практически тут же четвёртый гол в ворота «Реала» провёл Лассе Шоне.

В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

Лучшие кадры матча «Реал Мадрид» — «Аякс» — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мадриде.