Карвахаль: нет смысла искать оправдания, «Аякс» был просто лучше

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4).

«Этот матч подводит итог. Я никогда не чувствовал себя так плохо. Не могу объяснить, что произошло. В течение недели нас выбили отовсюду, причём на собственном поле. Нет смысла искать оправдания, «Аякс» был просто лучше и заслужил выход в четвертьфинал.

Непросто было настроиться на матч после двух поражений от «Барселоны». Мы постарались подойти к игре сосредоточенными, но две ошибки привели к счёту 0:2, а третий гол убил нас.

У нас молодая команда, которая может стать лучше. Понятно, что сезон для нас фактически завершён, но мы продолжим усердно работать в чемпионате Испании. Это наш долг — оставаться профессионалами», — приводит слова Карвахаля AS.

Напомним, первая встреча команд в Амстердаме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Таким образом, «Аякс» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мадридский «Реал» завершил выступление в турнире.