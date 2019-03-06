Л. Суарес поздравил «Аякс» с разгромной победой над «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил амстердамский «Аякс» с победой в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась с разгромным счётом 4:1 в пользу голландского клуба.

«Поздравляю! Я навсегда аяксовец», — написал Суарес в своём «твиттере».

Напомним, Суарес играл за «Аякс» с 2007 по 2011 год, после чего до 2014 года защищал цвета «Ливерпуля».

Первая встреча команд в Амстердаме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Таким образом, «Аякс» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мадридский «Реал» завершил выступление в турнире.

Впервые с апреля 1995 года «Аякс» забил не менее 4 голов в матче плей-офф ЛЧ. Тогда голландский клуб обыграл «Баварию» (5:2).