«Реал» потерпел четвёртое поражение кряду в матчах ЛЧ без участия Рамоса

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Аякс». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась с разгромным счётом 4:1 в пользу голландского клуба.

Участие в матче из-за дисквалификации не принимал капитан «Реала» Серхио Рамос. Испанец был наказан на два матча за намеренное получение жёлтой карточки в первом матче с «Аяксом». Таким образом, «сливочные» проиграли четыре последних матча в ЛЧ без Рамоса. В прошлом сезоне «Королевский клуб» уступил «Ювентусу» (1:3), а в нынешнем — дважды ЦСКА (0:1 и 0:3) и «Аяксу».

Напомним, в 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.



Первая встреча команд в Амстердаме завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сантьяго Солари. Таким образом, «Аякс» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а мадридский «Реал» завершил выступление в турнире.