Почеттино: «Тоттенхэм» полностью заслужил место в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:0).

«Фантастика. Дело сделано, мы в четвертьфинале. Я очень рад за игроков и болельщиков. «Тоттенхэм» добился очень важной победы. В первом тайме мы столкнулись с некоторыми проблемами, но в футболе надо уметь терпеть и держать удар. Мы полностью заслужили место в 1/4 финала.

Льорис сыграл великолепно. Мы допустили больше опасных моментов у своих ворот, чем рассчитывали, но таков футбол. «Боруссии» было нечего терять, и она играла с большим риском.

В конечном итоге много тут анализировать нечего. Надо насладиться выходом в четвертьфинал. Вместе с Премьер-лигой это самый престижный турнир. Мы должны гордиться собой.

В футболе главное верить и демонстрировать свою силу на поле. Клуб добился фантастического достижения, и теперь мы должны играть свободно и смело. Наши позиции сильны, мы можем мечтать», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Лондоне завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.