Фавр: главное поражение «Боруссия» потерпела ещё в первом матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».

«У нас было много опасных моментов в первом тайме и парочка во втором. После пропущенного мяча мы продолжали играть смело. Нам просто не удалось забить.

Мы проиграли 0:1, но главное поражение мы потерпели ещё в первом матче 0:3, что, на мой взгляд, было совсем необязательно. После такого просто быть уже не могло. Я мало что могу предъявить команде. Болельщики нас поддерживали до конца. Просто этого не хватило», — приводит слова Фавра пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча в Лондоне завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.