Ройс: у «Боруссии» Д сейчас какая-то чёрная полоса, надо исправляться

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».

«Нам надо было забить хотя бы один мяч до перерыва. Мы создали уйму моментов. Льорис сыграл выше всяких похвал, а мы в итоге не смогли забить столь нужный первый мяч. Дело отнюдь не в том, что мы сыграли слабо. Мы сыграли на уровне, но соперник своим голом перекрыл нам электричество. Наше разочарование очевидно, но болельщики заставили мурашки бегать по коже.

Мы отдали все силы, чтобы добиться чего-то в первом тайме, который провели весьма мощно на фоне предшествовавшего поражения от «Аугсбурга». Сейчас у нас какая-то чёрная полоса. Надо работать над завершением, чтобы забивать чаще. В следующие несколько недель нам надо исправляться, и начинать надо уже в субботу», — приводит слова Ройса пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая встреча в Лондоне завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.