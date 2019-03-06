Солари: «Реал» всегда возвращается и становится сильнее

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал поражение команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4), которое привело к вылету из турнира.

«Это очень болезненная неделя. Мы приносим извинения болельщикам, которые оказывали потрясающую поддержку команде в сложный момент. Мы делали всё, что могли, поэтому прошу не отворачиваться от нас.

Я не хочу говорить плохо о своих игроках, но нам, безусловно, не хватало Рамоса в этом матче. Сейчас я нахожусь в неприятной ситуации, это сложный сезон, но мы должны показать свой характер и желание больше, чем когда-либо. Любой может добиться успеха при благоприятных условиях, но только великие люди показывают свои способности в трудные времена. «Реал» больше, чем все мы. Он всегда возвращается и становится только сильнее", — приводит слова Солари Marca.