Стам летом станет новым наставником «Фейеноорда»

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам станет новым главным тренером «Фейеноорда» летом нынешнего года. Как сообщает AFP, специалист уже подписал контракт на два года, который вступит в силу с июля.

Клуб начал искал нового наставника после того, как стало известно об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона. В СМИ сообщалось, что ван Бронкхорста на его посту может сменить Дик Адвокат, который сейчас работает в «Утрехте».

Ван Бронкхорст выступал за «Фейеноорд» в качестве футболиста с 1994 по 1998 год, а в 2007-м вернулся в команду и защищал её цвета до окончания игровой карьеры.



После 24 туров «Фейеноорд» занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов.