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Стам летом станет новым наставником «Фейеноорда»

Стам летом станет новым наставником «Фейеноорда»
Футбол / Прочие турниры

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам станет новым главным тренером «Фейеноорда» летом нынешнего года. Как сообщает AFP, специалист уже подписал контракт на два года, который вступит в силу с июля.

Клуб начал искал нового наставника после того, как стало известно об уходе Джованни ван Бронкхорста с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона. В СМИ сообщалось, что ван Бронкхорста на его посту может сменить Дик Адвокат, который сейчас работает в «Утрехте».

Ван Бронкхорст выступал за «Фейеноорд» в качестве футболиста с 1994 по 1998 год, а в 2007-м вернулся в команду и защищал её цвета до окончания игровой карьеры.

После 24 туров «Фейеноорд» занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов.

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