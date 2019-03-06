Болельщики «Локомотива» обратились к Мейтину

Болельщики «Локомотива» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» выступили с обращением в адрес директора по безопасности и работе с болельщиками Российской Премьер-Лиги Александра Мейтина.

«Нет болельщиков – нет проблем! Передаём «привет» Александру Мейтину, директору по безопасности и работе с болельщиками РПЛ. Ему не понравились нецензурные высказывания на принципиальном для фанатов матче «Локомотива» и «Крыльев Советов» из Самары, и он пригрозил очередными санкциями (почему мы не удивлены): «Если это сейчас не прекратится, мы будем вынуждены принять более жёсткие меры к нарушителям, и у нас есть необходимые инструменты в рамках текущего регламента. Коллеги из МВД с нами согласны».



Из года в год самое простое объяснение низкой посещаемости – активные болельщики. Именно они в России каким-то образом запрещают ходить на футбол семьям и детям, которыми так грезят в руководстве лиги. РПЛ страдает из-за фанатов! Хотя в других чемпионатах (Англия, Германия etc.) при обилии ругательств и странных выходок (например шуток о трагедиях) всегда полные стадионы. Да и в России собираются полные трибуны на концертах музыкальных групп, в чьих текстах есть мат.



Вечно какие-то проблемы с этими футбольными фанатами! Зато если их нет… Получается что-то вроде матчей в Казани, Махачкале, Оренбурге, Сочи, где приходится слышать нецензурную брань (о, ужас!) от футболистов. Потому что на стадионе пусто. И это через год после ЧМ-2018 в России. А ведь, как говорит Александр Мейтин, «футбол должен быть праздником».



Предлагаем директору по работе с болельщиками задуматься над другими проблемами. Возможно (ну вдруг!), они тоже влияют?



1. Куда вы спрятали улыбчивых добродушных полицейских с ЧМ-2018? На стадионах опять появились злые и недовольные происходящим (и жизнью) сотрудники. Они точно нужны в таком количестве? Что если, чисто теоретически, семьям с детьми неприятно находиться в окружении полиции? Сначала проходить 3 досмотра, а потом ждать, пока отпустят домой после игры и плестись в окружении бесконечных заборов?



2. Путешествовать – это прекрасно. Россия большая, и футбол может быть возможностью развивать внутренний туризм. Даже семьей с детьми можно поехать на выезд за любимой командой. Что если, чисто теоретически, людям мешает, что календарь РПЛ – это нестабильная структура, где всё может поменяться в последний момент? Планируете вы поездку в другой город. А за пару дней комиссия выясняет, что газон плохой и отправляет команды играть за 2 тысячи км. Соответственно, любое решение поехать в другой город на футбол – риск потерять деньги на билетах и проживании.



3. Что если, чисто теоретически, семьям с детьми неудобно ходить на стадион в будние дни (бесконечные игровые понедельники), да ещё в такое время, когда с работы надо отпрашиваться?



4. Судя по всему, в VIP-зонах стадионов очень хорошо. Можно поесть и вообще провести время с комфортом. Что если, чисто теоретически, семьям с детьми хотелось бы с похожим комфортом находиться на обычных трибунах стадионов? Чтобы там было чисто, продавали вкусную еду, можно было развлечь детей? Возможно, РПЛ стоило бы заняться этим на уровне каждого клуба, а не подсчетом, кто и сколько раз в сердцах сказал бранное слово из пяти букв?



5. Что если, чисто теоретически, идея ввести Fan ID не столь хороша, и без того бедная посещаемость рухнет? Футбол конкурирует за внимание семей с детьми с другими развлечениями: кино, концертами, выставками. Кажется, там таких сложностей нет – паспорт уж точно не нужен.



В российском футболе столько проблем, зачем же себя ограничивать одними лишь матершинниками?» — говорится в заявлении.