Вратарь «Рубина» Коновалов: Путина в Сербии все обожают

Вратарь «Рубина» Иван Коновалов, ранее выступавший за сербский клуб «Раднички», рассказал о популярности президента России Владимира Путина в Сербии.



«Менталитет россиян и сербов схожий. Мелкие города — как наши, а вот Белград более европеизирован, и вообще Сербия стремится в ЕС. При этом Путина там обожают. Недавно смотрел по телевизору, как он приезжал в Белград и получил в подарок от президента Сербии собаку. Все кричали Путину «спасибо».



Сербы по натуре добродушные. Старое поколение, за 60, как только слышит русскую речь, сразу интересуется, радуется. Жена (тогда ещё девушка) ко мне приезжала, посещала тренировки — так от неё местные дедушки не отставали, постоянно расспрашивали», — приводит слова Коновалова Sport24.