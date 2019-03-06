Винисиус: соперник наступил мне на ногу, это было очень больно

Нападающий «Реала» Винисиус рассказал о травме, которую он получил ещё в первом тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Бразильский футболист покинул поле после того, как совершил забег к воротам соперника, а один из игроков случайно наступил ему на ногу.



«После отрыва к воротам я попытался уйти от нарушения правил, но соперник наступил мне на ногу. Это было очень больно. Врачи хотели успокоить меня и говорили, что у меня ничего серьёзного. Но посмотрим, что выявит медицинский осмотр», — цитирует форварда A Bola.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил мадридский клуб со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.