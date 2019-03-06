Н. Погребняк проходит просмотр в белорусском «Немане»

Николай Погребняк, родной брат известного российского нападающего Павла Погребняка, проходит просмотр в белорусском «Немане». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

26-летний Николай Погребняк (рост — 185 см, вес — 80 кг) принял участие в двухстороннем матче, в котором его команда победила со счётом 3:1.

Последним клубом Погребняка был ташкенсткий «Локомотив», за который он выступал с 2018 года и провёл два матча. Ранее он играл за «Тимирязевец», «Томь», «Иртыш», «Торпедо» и ставропольское «Динамо».

Николай является братом-близнецом Кирилла Погребняка, который в прошлом сезоне выступал за «Балтику», а несколько дней назад не подошёл белорусскому «Витебску».

В прошлом сезоне «Неман» занял седьмое место в чемпионате Беларуси.