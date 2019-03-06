Годзюр: матч со «Спартаком» — всегда серьёзная вывеска

Вратарь «Урала» Ярослав Годзюр высказал мнение по поводу предстоящего ответного четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». Игра состоится завтра, 7 марта, на «Екатеринбург Арене».



«Кубок страны — это самый короткий путь в Лигу Европы. К тому же мы в шаге от полуфинала турнира. К нам приезжает «Спартак», матчи с красно-белыми — всегда серьёзная вывеска. Много факторов для максимальной мотивации и заряженности на эту встречу. Что касается игры соперника, то смотрел за их последним матчем в РПЛ против «Краснодара» — матч получился хорошим по качеству. Понравился новичок «Спартака» — левый защитник Айртон», — цитируют вратаря «Известия».



В первой встрече «Спартака» и «Урала», которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, была зафиксирована ничья — 1:1.

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