FA дисквалифицировала Почеттино на два матча

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино дисквалифицирован на два матча чемпионата Англии. Также специалист будет вынужден заплатить штраф в размере £ 10 тыс. (около € 11,6 тыс.), сообщает Sky Sports.

Такое решение приняла Футбольная ассоциация Англии (FA) за ненадлежащее поведение Почеттино в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (1:2). Почеттино не будет на тренерской скамейке в матчах с «Саутгемптоном» и «Ливерпулем».

Напомним, после финального свистка аргентинский специалист вступил в стычку с арбитром встречи Майком Дином. Позже Почеттино признал, что допустил ошибку, вступив в перепалку с рефери, и отметил, что виной всему стала слишком эмоциональная концовка матча.

Видео доступно на странице Sky Sports в «Инстаграме».