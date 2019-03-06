Уткин: давно две главные еврейские команды мира так высоко не пробивались в ЛЧ

Известный футбольный блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу выездной победы «Аякса» над «Реалом» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мадридский «Реал» делает всё талантливо. Выиграть три Лиги чемпионов было очень талантливо. А потом за неделю просрать все три турнира… Я очень большой поклонник Сергея Шнурова, и одна из моих любимых песен содержит фразу: «Всё [проиграть] – ведь это тоже дар».

Генеральная причина проста: команда очень долго сохраняла себя, не думая о смене поколений. Похожая проблема может быть у «Ювентуса». Они пригласили Криштиану Роналду, решили задержать смену поколений и на этой волне добиться максимального результата: выиграть Лигу чемпионов. Это необязательно путь, ведущий к провалу, но он обостряет минимальную менеджерскую ошибку. Пройти гладко здесь очень сложно.

Символично ли, что именно молодой «Аякс» выбил «Реал»? Символично, что очень давно не было такого, чтобы две главные еврейские команды мира – «Аякс» и «Тоттенхэм» — в один день так высоко пробились в Лиге чемпионов. По этому поводу могу сказать лишь одно: «мазаль тов» (фраза на иврите, которая используется для поздравления. — Прим. «Чемпионат»), — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.