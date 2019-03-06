Рамос снимался для документального фильма во время матча с «Аяксом»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принимал участие в съёмках документального фильма о самом себе во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4). Об этом сообщает Marca.

По данным источника, операторы снимали поведение Рамоса во время матча, а также в раздевалке после игры. Съёмками фильма занимается компания Amazon. В нём будет рассказано о жизни и карьере игрока.

Напомним, что Рамос пропускал матч из-за дисквалификации, так как умышленно получил жёлтую карточку в первой встрече с «Аяксом» (2:1). За это футболист был дисквалифицирован на два матча.

В нынешнем сезоне 32-летний Рамос принял участие в 25 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей.