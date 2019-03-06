«Атлетико» интересуется Теллесом в качестве замены Филипе Луису

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к бразильскому защитнику «Порту» Алексу Теллесу. Об этом сообщает AS.

По данным источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «Атлетико» Теллес может сменить своего соотечественника Филипе Луиса, у которого летом заканчивается контракт.

Сумма отступных в контракте Теллеса с «Порту» составляет € 40 млн.

26-летний Теллес перешёл в «Порту» летом 2016 года из «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 6,5 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча. Контракт Теллеса с «Порту» действителен до лета 2021 года.