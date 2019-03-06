Сегодня, 6 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В первой встрече французская команда одержала победу со счётом 2:0. В связи с этим «Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: пройдёт ли «МЮ» «ПСЖ» после 0:2 дома?

Принять участие в опросе можно на Playbuzz.

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» обслужит бригада во главе с Дамиром Скоминой из Словении. Ему будут помогать Юре Прапротник и Роберт Вукан. Видеопомощник рефери – Массимилиано Иррати, его ассистент – Марко Гвида. Четвёртый судья — Матей Юг.

Матч «ПСЖ» – «Манчестер Юнайтед» состоится 6 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.