«Бавария» намерена продлить контракт с Левандовским

Мюнхенская «Бавария» хочет продлить контракт с польским нападающим Робертом Левандовским. Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, немецкий клуб готов предложить форварду новое соглашение до лета 2023 года. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года. Ближайшим летом в «Баварию» может перейти нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, поэтому мюнхенцы новым контрактом хотят показать Левандовскому, что продолжают рассчитывать на него.

30-летний Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне поляк принял участие в 23 матчах национального немецкого чемпионата, в которых стал автором 15 забитых мячей, а также отметился семью результативными передачами.