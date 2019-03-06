«Манчестер Сити» интересуется Чилвелом, которого «Лестер» оценивает в € 84 млн

«Манчестер Сити» проявляет интерес к левому защитнику «Лестер Сити» Бену Чилвелу. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, «горожане» рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что клубу необходим левый защитник ввиду травматичности Бенжамена Менди. Впрочем, приобрести Чилвела будет непросто, так как «Лестер Сити» требует за него не менее € 84 млн.

Если трансфер состоится, то Чилвел станет самым дорогим защитником в истории. Сейчас данным статусом обладает защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, который в январе 2018 года перешёл из «Саутгемптона» за € 78,8 млн.

22-летний Чилвел является воспитанником «Лестер Сити». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах чемпионата Англии, в которых отдал две голевые передачи.