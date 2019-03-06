Гинер стал владельцем почти 10% страховой компании

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер приобрёл 9,9% долей в капитале компании «Капитал лайф страхование жизни».



«Эти 9,9% — один из плановых этапов в процессе фиксирования моих прав на «Капитал лайф страхование жизни». В прошлом году я получил официальное разрешение на оформление своих прав в ФАС, мы продолжаем консультации с ЦБ, чтобы процесс соответствовал требованиям регулятора и был прозрачным и понятным», — цитируют Гинера «Ведомости».

Представитель страховщика отметил, что в течение 2019 года оформление прав Гинера на компанию в рамках российского законодательства продолжится. При этом он не отметил, до какой доли в течение года планируется довести участие Гинера в капитале компании.