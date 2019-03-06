Экс-форвард «Ливерпуля» Раш в 57 лет обручился с 35-летней моделью

Бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш в ближайшее время женится на ирландской модели Кэрол Энтони. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, 57-летний Раш и 35-летняя Энтони состоят в отношениях с 2013 года.

«Когда мы путешествуем вместе, Иан всегда представляет меня как свою жену. Две недели назад я поправила его и сказала: «Иан, я не твоя жена». Он сказал: «Да, но я хочу, чтобы ты была ею. То есть хочешь ли ты стать ею?» На это я ответила: «В этом мире нет ничего, что сделало бы меня счастливее!» — сказала девушка.

Фото Раша и Энтони можно посмотреть в «твиттере» ирландки.

У Раша есть двое сыновей от первого брака, который продлился 25 лет.

Раш выступал за «Ливерпуль» с 1980 по 1987-й, а также с 1988 по 1996 год. За мерсисайдский клуб он провёл 660 матчей и забил 346 голов. В составе «Ливерпуля» Раш пять раз становился чемпионом Англии, а также дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов.