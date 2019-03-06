КДК отказал «Локомотиву» в отмене жёлтой карточки Денисову

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решении, которое комитет сегодня принял по итогам матча 18-го тура Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2).

Ранее «Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить вторую жёлтую карточку полузащитника Игоря Денисова, которую он получил во время домашнего матча 18-го тура Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2). На 74-й минуте судья Владислав Безбородов показал жёлтую карточку Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева. Позже глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что рефери ошибочно принял решение удалить полузащитника «Локомотива».

«Локомотив» обратился к нам с письмом, в котором была просьба исправить ошибочно предъявление жёлтой карточки Игорю Денисову. Они считают, что карточку должен был получить Игнатьев. Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию. Мы поставили вопрос: кто из футболистов «Локомотива» Денисов или Игнатьев нарушил правила? Решение комиссии следующее – на 73 минуте два игрока команды «Локомотив» одновременно нарушили правила против игрока номер 28 игрока «Крылья Советов». Следовательно, судья правильно показал вторую жёлтую карточку Игорю Денисову. В данном случае, КДК не имеет права исправлять ошибку судьи, поэтому «Локомотиву» отказано в его заявлении. Были исследованы все виды доказательств", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.