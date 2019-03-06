Боярский: в ЛЧ играло много выдающихся россиян, но Аршавин — лучший

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал признание Андрея Аршавина лучшим российским игроком в эпоху Лиги чемпионов. Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» занял первое место по итогам голосования в «твиттере» испанского телеканала Movistarplus, набрав 45% голосов.



«Аршавин – лучший россиянин, игравший в Лиге чемпионов. Конечно, кроме него в этом турнире участвовало много выдающихся наших соотечественников, но отметить именно Андрея необходимо. Он замечательный футболист. Вошедшие в четвёрку лучших Мостовой, Аленичев и Карпин были выбраны абсолютно заслуженно», – сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

Второе место занял Мостовой, третьим стал Аленичев, а четвёртым — Карпин.