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Руководство «Спартака» предложило Трахтенбергу должность консультанта

Руководство «Спартака» предложило Трахтенбергу должность консультанта
Футбол / РПЛ

Сегодня, 6 марта, днём игроки «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Екатеринбург на ответный матч Кубка России против «Урала».

Вместе с командой отправляется Леонид Трахтенберг, который на днях покинул пост директора департамента по связям с общественностью. Руководство клуба предложило ему должность консультанта, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Олег Кононов включил в список 24 футболиста. Это вратари — Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Защитник Илья Кутепов не сможет помочь красно-белым из-за дисквалификации.

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