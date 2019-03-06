Руководство «Спартака» предложило Трахтенбергу должность консультанта

Сегодня, 6 марта, днём игроки «Спартака» собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы вылететь в Екатеринбург на ответный матч Кубка России против «Урала».

Вместе с командой отправляется Леонид Трахтенберг, который на днях покинул пост директора департамента по связям с общественностью. Руководство клуба предложило ему должность консультанта, сообщает пресс-служба клуба.

Главный тренер Олег Кононов включил в список 24 футболиста. Это вратари — Александр Максименко, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники — Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Павел Маслов и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.



Защитник Илья Кутепов не сможет помочь красно-белым из-за дисквалификации.