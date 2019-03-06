Исполнительный директор «Мольде»: Сульшер должен вернуться к нам летом

Исполнительный директор «Мольде» Ойстейн Неерланд сообщил, что клуб ожидает возвращения Уле-Гуннара Сульшера, который в данный момент является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Перед Рождеством мы подписали новое соглашение с Уле-Гуннаром до конца сезона-2021. Сейчас он временно работает в „Манчестер Юнайтед“ до лета. А затем он планирует вернуться в «Мольде», — приводит слова Неерланда Goal.

Напомним, что 46-летний Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года, сменив на посту наставника манкунианцев уволенного Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера одержал 10 побед при двух ничьих в английской Премьер-лиге. В данный момент «МЮ» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.