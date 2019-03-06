Ф. де Йонг: думаю, Рамос жалеет, что получил жёлтую карточку в первом матче

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:1).

«Невероятное ощущение, мы очень счастливы. Я так взволнован, мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Просто счастлив.



Моё первое „класико“? (Смеется.) Нет, второе. Я ведь уже играл с «Реалом» в первом матче с „Аяксом“. Мы победили на „Сантьяго Бернабеу“ и очень счастливы. Когда я вёл переговоры с „Барселоной“, то мне в шутку предложили выбить „Реал“.

Было ли неуважительным поведение Рамоса, который умышленно получил жёлтую карточку в первом матче? Не знаю, было ли это исключительно его решение. Если да, то думаю, что сейчас он жалеет о нём», — приводит слова де Йонга Esporte Interativo.

Напомним, что ближайшим летом де Йонг перейдёт в «Барселону». Сумма трансфера составила € 75 млн.