Икарди с женой встретились с гендиректором «Интера» Мароттой

Аргентинский нападающий «Интера» Мауро Икарди и его жена Ванда Нара провели встречу с генеральным директором клуба Джузеппе Мароттой. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

«Генеральный директор Беппе Маротта встретился сегодня с Мауро Икарди и Вандой Нарой. Это была дружеская встреча, целью которой было найти решение, которое подходит всем», — говорится в заявлении «Интера».

Напомним, что 26-летний Икарди недавно был лишён капитанской повязки. По некоторым данным, руководство миланского клуба приняло это решение из-за поведения Нары во время переговоров о продлении контракта форварда.

Икарди перешёл в «Интер» летом 2013 года из «Сампдории». Сумма трансфера составила € 13 млн. В нынешнем сезоне он провёл 20 матчей в Серии А и забил девять голов (три — с пенальти).