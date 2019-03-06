В «Баварии» прокомментировали решение Лёва по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич прокомментировали решение главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва больше не включать в состав национальной команды Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса.



«Главный тренер сборной Германии принял решение больше не включать Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса в состав сборной. Как правило, мы не комментируем решения главного тренера сборной Германии, так как формирование состава сборной является исключительно ответственностью Йоахима Лёва.



Однако мы считаем, что момент для озвучивания решения относительно наших игроков выбран не самый подходящий. Последний матч сборная Германии провела 19 ноября 2018 года. Нас смущает, что теперь, по прошествии трёх с половиной месяцев, перед матчем с „Вольфсбургом“ и ответным, важнейшим, матчем Лиги чемпионов с „Ливерпулем“ общественность и наши футболисты были проинформированы об известном решении. Ещё больше нас удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лёва и Оливера Бирхоффа (директора сборной и академии) на „Зэбенерштрассе“, о котором мы не были уведомлены.



Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Жером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду Бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года. „Бавария“ относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Жерома перед национальной сборной и немецким футболом», — говорится в заявлении «Баварии».

Лёв: Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии