Семак: судьба противостояния «Зенита» с «Вильярреалом» решится во втором матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».



«Соперник часто меняет схему, но остаётся с тремя центральными защитниками. Наверное, это связано с желанием сыграть на результат, надёжно и сбалансировано, учитывая ситуацию в чемпионате. Но Лига Европы – другой турнир. Мы знаем сильные и слабые места любой схемы. Но в любом случае играют люди. Конечно, немного сложнее играть против команды, действующей с тремя центральными защитниками. Меньше пространства, меньше моментов.



Сегодняшний «Вильярреал» – проходимый соперник для «Зенита»? Шансы есть, хотя их сложно измерять. «Вильярреал» – хорошая команда с прекрасной группой атаки. Есть молодые игроки, есть более опытные футболисты. Постараемся сыграть как можно лучше, и использовать свои шансы.



Что важнее – не пропустить в первом матче или как можно больше забить? Обе задачи важны. Постараемся и забить, и не пропустить. В любом случае судьба противостояния решится во втором матче. Примеров тому достаточно», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» — «Вильярреал» состоится завтра, 7 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. Ответная встреча состоится 14 марта.

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