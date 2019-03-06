Тренер «Спартака-Владикавказ» увёл команду с поля из-за недовольства судейством

Главный тренер куба «Спартак-Владикавказ» Спартак Гогниев увёл команду с поля во время товарищеского матча со СКА из Ростова-на-Дону. Встреча проходила 6 марта на стадионе «Понтос» в Витязево. Гогниев, недовольный судейством, увёл команду на 28-й минуте, сообщает Sport24.

К тому моменту СКА вёл в счёте. Единственный мяч забил Даниил Горовых. О причинах недовольства Гогониева ничего не сообщается.

Бывший форвард ЦСКА и «Кубани» возглавил «Спартак-Владикавказ» после того, как команду покинул Юрий Газзаев. Для Гогниева «Спартак-Владикавказ» стал первым клубом в качестве тренера. Сам Гогниев является воспитанником осетинского футбола.

В настоящее время клуб из Владикавказа ведёт подготовку к возобновлению чемпионата России по футболу среди команд ПФЛ (зона Юг).